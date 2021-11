Nuoto Catania ko con Savona, terza sconfitta di fila

Terza sconfitta consecutiva per l’Adr Nuoto Catania che questo pomeriggio alla Scuderi è stata sconfitta dalla R.N. Savona 7-12. Nonostante la sconfitta, però la formazione etnea ha dato segnali di miglioramento rispetto alle precedenti gare.

Il primo tempo si apre con la rete del Savona con Molina Rios (0-1), poco dopo pareggia i conti Alessio Privitera (1-1). Botta e risposta tra le due formazioni, va a segno il Savona con Rizzo e rispondono i padroni di casa con Tringali (2-2). Sono gli ospiti però a chiudere in vantaggio il primo quarto grazie alle conclusioni di Molina Rios e Rizzo (2-4).Seconda frazione dominata dagli ospiti con le reti di Vuskovic (doppietta) e Rizzo (2-7). L’Adr Nuoto Catania produce molto, ma non riesce ad andare a segno, e trova il gol su rigore nel finale. Il rigore è stato trasformato da Privitera 3-7.Nella penultima frazione di gioco, nonostante i numerosi tentativi in attacco da parte dei rossazzurri, è il Savona a cercare e soprattutto trovare le giuste conclusioni andando a segno con Bruni 3-8, con Fondelli (su rigore) 3-9, e Rizzo 3-10. Per i padroni di casa è Nikola Eskert a trovare la rete 4-10.Nell’ultima frazione, dopo appena un minuto di gioco trova il gol Samuele Catania 5-10, gli avversari si impongono prima con Bruni e poi con Campopiano (5-12), a chiudere il match e a determinare il risultato finale sono le reti di Matteo Ferlito e capitan Kacar, 7-12.

“Oggi abbiamo incontrato una squadra di livello superiore, il risultato è negativo perché abbiamo perso, ma oggi ho notato un miglioramento rispetto alle ultime prestazioni – ha dichiarato il pres. dell’Adr Nuoto Catania Mario Torrisi –. Credo che se avessimo giocato con questa voglia e con questa mentalità nelle ultime partite avremmo qualche punto in più. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, stiamo lentamente risalendo la china. Abbiamo preso zero punti, ma abbiamo affrontato una squadra molto forte, quello che non mi sta bene sono i punti persi nelle partite precedenti. Adesso dobbiamo guardare al futuro con fiducia”.

“Oggi ho visto dei segnali di miglioramento – ha affermato il tecnico rossazzurro Giuseppe Dato –. La squadra non si è mai lasciata andare nonostante il punteggio, abbiamo difeso bene a uomini pari, ma in attacco, nonostante riusciamo a produrre tanto, non andiamo a segno. Rispetto alle ultime tre partite ho visto una Nuoto Catania viva al cospetto di un avversario forte e tosto. Manchiamo di sicurezza in attacco, i nostri Privitera e La Rosa non sono più una sorpresa per gli avversari, quindi di conseguenza si liberano degli spazi per gli altri. Stiamo avendo qualche problema a finalizzare, ma lavorandoci è tutto risolvibile. Dobbiamo tornare ad essere sereni e ad avere fiducia in noi stessi”.

Questo il pensiero del centro boa Nikola Eskert: “Secondo me manca la convinzione in ciò che facciamo. Facciamo errori banali, sicuramente dobbiamo avere la giusta concentrazione, anche perché la prossima settimana ci aspetta una partita molto tosta in trasferta contro Trieste. Ci vogliono grinta e concentrazione, se torniamo ad essere sicuri dei nostri mezzi possiamo tornare a vincere!”.

Sabato 4 dicembre alle ore 15.00 l’Adr Nuoto Catania affronterà in trasferta Pallanuoto Trieste.

ADR NUOTO CATANIA-RN SAVONA 7-12

ADR NUOTO CATANIA: E. Caruso, G. Generini, N. Eskert 1, G. La Rosa, A. Tringali 1, B. Banicevic, G. Torrisi, M. Ferlito 1, N. Kacar 1, A. Privitera 2, E. Russo, S. Catania 1, T. Baggi-necchi. All. Dato.

RN SAVONA: F. Massaro, N. Rocchi, A. Patchaliev, N. Vuskovic 2, G. Molina Rios 2, V. Rizzo 4, A. Caldieri, L. Bruni 1, E. Campopiano 2, A. Fondelli 1, M. Iocchi Gratta, A. Urbinati, N. Da Rold. All. Angelini.

Arbitri: Gomez e Ercoli.

NOTE

Parziali: 2-4 1-3 1-3 3-2 Uscito per limite di falli Catania (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: ADR Nuoto Catania 1/9 + un rigore e R.N Savona 2/7 + un rigore.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI