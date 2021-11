Nuovo colpo della banda del flex, furto al distributore di San Giuseppe Jato

SAN GIUSEPPE JATO – Nuovo colpo della banda del flex. Questa volta i malviventi hanno preso di mira il distributore Eni sulla strada statale Palermo-Sciacca nel territorio di San Giuseppe Jato. I ladri hanno forzato la cassa automatica dell’impianto e portato via l’incasso. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale che hanno visionato le immagini del sistema di video-sorveglianza per cercare di risalire ai componenti della banda. In queste ultime settimane sono diversi i distributori di benzina presi di mira a cui è stata forzata la cassa automatica. E’ già successo al distributore Esso di Ciminna e Casteldaccia. Altri tre distributori in una notte sono stati presi di mira a Mondello.



