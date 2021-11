Orlando e Mirri accolgono Nazionale Femminile a Palermo

PALERMO – Ieri pomeriggio, presso lo stadio “Renzo Barbera”, il sindaco Leoluca Orlando – insieme al presidente del Palermo Calcio, Dario Mirri – ha dato il benvenuto alla Nazionale femminile italiana di calcio, presente in città per l’importante sfida contro la Svizzera, valida per le Qualificazioni al campionato mondiale e conclusasi 2 a 1 per gli Elvetici. “A Cristiana Capotondi, capo delegazione FIGC della Nazionale femminile – ha dichiarato il primo cittadino palermitano – ho espresso gratitudine per la confermata attenzione nei confronti di Palermo e per le parole di apprezzamento per la nostra città”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI