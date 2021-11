Palermo, cantieri e deviazioni: traffico in tilt MAPPA

PALERMO – A causa di lavori in corso si registrano disagi e deviazioni in alcune via della città di Palermo. Rallentamenti sono segnalati in via Foro Italico Umberto I nel tratto compreso tra Porta Felice e Piazza XIII Vittime (in ambedue sensi di marcia) a causa di lavori di scavo della strada.

Limitazione della circolazione veicolare anche in via Nicolò Candela – via Mario Trapassi – via Giovanni Salemi e in via dei Quartieri a causa di lavori Enel sulla sede stradale.

Chiusura al transito veicolare della carreggiata centrale, in direzione Trapani, del Viale Regione Siciliana N.O. nel tratto compreso tra Via Raffaello ad oltre la Via Principe di Paternò, per lavori di messa in sicurezza del canale Passo Mortillaro.

A causa di lavori Amap, per cedimento stradale su canale fognario, invece, si registrano possibili disagi con limitazione della circolazione veicolare in viale dell’Olimpo e via Sandro Pertini.



