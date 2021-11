Palermo, Mattarella premia i ragazzi del carcere minorile Malaspina

ROMA – Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che oggi ha premiato 30 giovani alfieri della Repubblica, ha conferito anche tre targhe: al laboratorio artigianale “Cotti in Fragranza” del carcere minorile di Malaspina di Palermo “Cotti in fragranza” è un laboratorio artigianale di prodotti da forno nato all’interno del Carcere Minorile Malaspina di Palermo. Imparando a fare impresa in modo responsabile, a prendere decisioni e a realizzare prodotti di qualità, i ragazzi diventano parte di un’impresa sociale e protagonisti del proprio futuro.

Altri riconoscimenti all’istituto d’Istruzione Superiore “ITG-ITI” di Vibo Valentia dove un gruppo di studenti ha ideato un drone impollinatore e un rover in grado di segnalare l’effettiva necessità di irrigazione. Grazie al prototipo realizzato, i giovani dell’Iti-Itg di Vibo Valentia hanno vinto le Olimpiadi di robotica e ora la loro creazione può contribuire allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile. Targa anche a Radioimmaginaria di Bologna, una radio ideata dai giovani che trasmette per via digitale grazie all’impegno di più di 150 speaker adolescenti, i quali hanno continuato ad andare in onda durante tutto il periodo di lockdown, raccontando la vita dei propri coetanei in tempo di pandemia.



