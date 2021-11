Belpasso, sangue in famiglia: sfiorato un femminicidio

BELPASSO – Lite in famiglia a Belpasso finita nel sangue. Una donna di 54 anni è stata colpita da più fendenti, tra cui uno alla gola che le ha ferito collo e spalla, dal marito al culmine di una violenta discussione nel primo pomeriggio. Fortunatamente la moglie è riuscita ad allontanarsi dall’abitazione e a rifugiarsi dai vicini che hanno chiamato i soccorsi.

La vittima è stata trasferita al Policlinico di Catania. Non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, un 55enne, sembra si sia già costituito ai Carabinieri della stazione di Belpasso confessando il ferimento. (in aggiornamento)



