Catania, circola con merce sospetta in macchina: denunciato

L'uomo non ha saputo fornire spiegazioni convincenti ai Carabinieri che lo hanno fermato

CATANIA – Fermato con un’affettatrice e un’impastatrice, non sa spiegarne la provenienza: i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un catanese 30enne, ritenuto gravemente indiziato del reato di ricettazione.

L’equipaggio del Nucleo Radiomobile, intorno alle 3 del mattino, era impegnato in un servizio di perlustrazione nel quartiere di San Giovanni Galermo quando la loro attenzione si è soffermata su una Volkswagen Golf con due uomini a bordo, incrociata lungo la via Galermo.

Alla vista dei militari il conducente della Golf ha effettuato una strana manovra nel tentativo, controproducente però, di sottrarsi alla loro vista tanto che quest’ultimi li hanno fermati per un controllo.

A seguito dell’ispezione i militari hanno rinvenuto all’interno dell’autoveicolo un’affettatrice per salumi e un’impastatrice, entrambe di uso professionale, delle quali non solo non hanno dato indicazioni precise sulla provenienza ma anche discordanti tra di loro.

Il 30enne inoltre ha inoltre riferito che tali macchinari erano destinati al proprio padre, panificatore di professione, il quale, però, ha in seguito negato tale circostanza ai militari che lo hanno interrogato.



