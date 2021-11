Cede l’asfalto: chiusura temporanea della Statale 113

Un tratto della Strada Statale 113 è, momentaneamente, chiuso al traffico per il cedimento del manto stradale.

In particolare, il tratto stradale chiuso va dal km 333,900 al km 335,000, in entrambe le direzioni, ad Alcamo, all’interno del libero consorzio comunale di Trapani, a causa del cedimento del piano viabile.

L’Anas comunica deviazioni per chi procede in direzione di Calatafimi lungo la SS119 o la A29 a Castellamare del Golfo, mentre in direzione di Palermo uscita obbligatoria a Castellamare del Golfo lungo la strada provinciale o la SS119. Sono presenti il personale di Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI