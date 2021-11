Costa Dolci Papiro Fiumefreddo batte Vibo Valentia 3-0

Partita sempre in pugno per Chiesa e compagni che portano a casa l’intera posta in palio, dando seguito alla vittoria contro l’Universal Tremestieri

FIUMEFREDDO – La Costa Dolci Papiro Fiumefreddo conquista la quinta vittoria in campionato (in sette partite), superando per 3-0 la Tonno Callipo Vibo Valentia di Nico Agricola. Partita sempre in pugno per Chiesa e compagni che portano a casa l’intera posta in palio, dando seguito alla vittoria contro l’Universal Tremestieri.

IN CAMPO. Papiro al gran completo: Frinzi Russo opta per Nicotra nel ruolo di opposto dal primo punto, rientra anche Rapisarda nel sestetto titolare. Derby speciale per i catanesi Belluomo e Simone Orto in forza al Vibo.

La partita prende una piega importante dopo l’equilibrio iniziale. Il set scorre senza problemi nella direzione fiumefreddese. Chiesa, Di Franco e Testa mettono a terra con regolarità punti preziosi. Anche Nicotra in contrattacco trasforma in oro le difese locali (bene Lombardo)

Nel secondo set il Papiro scappa via 15-10. Vibo ha un ritorno importante. Tani Frinzi Russo opera diversi cambi che portano in campo Spina in regia (2004) e Cassaniti (2003) entrambi scuola Roomy. Ci pensa Marcello Nicolosi entrato in campo a firmare il break che vale il 20-15. Rapisarda alza la muraglia (22-18). Il set. Archivia la pratica Chiesa con un muro punto.

Nel terzo set Frinzi Russo ripropone l’assetto iniziale. Nicotra risponde presente dal 2. Il primo vantaggio iniziale recita 5-1. Grande fair play tra le due squadre, segno di una partita correttissima. Dopo il tocco segnalato da Nicotra nel primo set, c’è da registrare quello di Rapisarda che ha permesso quindi di agevolare la decisione arbitrale. Nicotra fa la differenza nella seconda parte del set con tre conclusioni vincenti. Chiesa mette a terra il 15-9, Rapisarda il successivo con un attacco di prima intenzione. Il 17-11 porta la firma di Casella appena entrato con un muro punto. Nicotra sigilla il mani e fuori del 21-13. L’errore di Vibo vale il 25-19. Assegnati i premi Costa Dolci Papiro. Mvp: Andrea Chiesa e Davidas Cugliari. Il presidente Davide Massimino ha consegnato un panettone al tecnico ospite Nico Agricola.



