Covid, Di Maio rilancia: ‘Ben venga anche il mega Green Pass’

Il ministro degli Esteri alla festa del Foglio: "Non ci interessa ammiccare ai No Vax"

“Se a gennaio siamo in una condizione in cui togliendo il Green Pass dobbiamo introdurre misure restrittive per famiglie e imprese ben venga il super Green Pass ma anche il mega Green Pass”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Festa del Foglio.

“A noi non interessa neanche ammiccare a teorie che in certi Paesi hanno portato a enormi difficoltà, come l’Austria. Noi abbiamo fatto mosse anche difficili, a tempo debito per evitare di trovarci nel lockdown leggero in cui si trovano altri”, ha sottolineato il titolare Della Farnesina.



