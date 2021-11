Il Ct Palermo in finale affronterà l’Eur Sporting Club

Sarà Ct Palermo – Eur Sporting Club. I capitolini quest’oggi hanno battuto in casa il Tennis Modena e sfideranno pertanto la compagine guidata da Davide Cocco nella finale del 5-12 dicembre che metterà in palio la promozione in serie A1 maschile.

I palermitani avranno il vantaggio di poter disputare la gara di ritorno sui campi di viale del Fante in virtù del 1° posto ottenuto nel girone e che ha concesso anche la possibilità di approdare direttamente in finale senza giocare il turno preliminare cosa che hanno fatto Eur e Modena rispettivamente seconda e terza nei loro gironi.

Il pronostico, sulla carta, pende in favore del Ct Palermo che avrà a disposizione Carlos Gomez Herrera, Omar Giacalone, Pietro Marino, Gabriele Piraino, Claudio Fortuna e Francesco Mineo.

L’Eur Sporting Club potrà invece impiegare un giocatore straniero tra Maxime Chazal (Francia) Pol Toledo (Spagna), Alvaro Lopez San Martin (Spagna) oltre agli italiani Matteo De Vincentis, Niccolò Ciavarella, Daniele Minighini e Massimo Giunta.

Ricordiamo che Giacalone e compagni sono stati artefici di un girone a dir poco sensazionale con 16 punti sui 18 disponibili.

Un risultato positivo a Roma, metterebbe il confronto nei binari più consoni per il Ct Palermo che avrebbe anche il vantaggio del fattore campo e del calore dei propri tifosi, presenti sempre in buon numero nelle tre gare interne del girone contro Villasanta, Lecco e Match Ball Firenze.

Sfugge invece l’ultimo atto dei play off alla squadra femminile battuta quest’oggi per 3-1 in Veneto dall’Associazione Tennis Verona.

Non è stata sufficiente la vittoria in singolare ad opera della diciassettenne Giorgia Pedone. Federica Bilardo è stata sconfitta in tre set da Andrea Farulla Di Palma, mentre la belga Lara Salden ha ceduto sempre in tre set alla numero 573 Wta Aurora Zantedeschi. Infine nel doppio, Pedone e Salden sono state battute in due parziali da Farulla e Zantedeschi.

L’assalto alla serie A1 per la squadra del sodalizio di viale del Fante slitta al 2022.

PRIMO TURNO PLAY OFF FEMMINILI: AT VERONA – CT PALERMO 3-1

Aurora Zantedeschi b. Lara Salden 4-6 6-3 6-4

Andrea Farulla Di Palma b. Federica Bilardo 2-6 6-2 6-3

Giorgia Pedone b. Sofia Sambù 6-1 6-0

Zantedeschi – Farulla b. Salden – Pedone 7-5 6-2



