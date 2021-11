La Sistemia Saturnia cerca il quinto sigillo stagionale a Marigliano

ACI CASTELLO – Imperativo tenere alta la tensione. A Marigliano (in provincia di Napoli) la Sistemia Saturnia cerca la quinta vittoria in campionato e la legittimazione ulteriore di essere tra le squadre che lotteranno per la promozione in Serie A2. Gli uomini di Kantor sono partiti stamani in pullman per la Campania. L’allenamento di rifinitura si terrà in sede domani mattina, prima di scendere in campo domani (alle 16) nella partita valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie A3 Credem Banca.

“L’esito di molte partite – spiega il presidente Luigi Pulvirenti – sinora dimostra che occorre tenere sempre la guardia alta. Domenica scorsa contro un’ottima squadra come Casarano siamo riusciti a vincere dopo cinque set tiratissimi. Nessuno scende in campo per regalare punti. Con questo spirito partiamo per la trasferta di Marigliano con l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio per rimanere in corsa per i primi posti. Ci aspetta un mese di dicembre appassionante. Noi dobbiamo farci trovare pronti”.

Il diesse Piero D’Angelo che presenta le difficoltà di questa partita contro la formazione locale ancora a secco di vittorie e con un solo punto in classifica. “Questa di Marigliano – commenta – è una delle partite più difficili di questa prima fase. Non possiamo perdere punti con squadre che non hanno lo stesso obiettivo. Ed è anche vero che non è automatico fare tre punti. Bisogna entrare in campo sempre con la testa giusta. Le partite vanno affrontate sempre con lo stesso atteggiamento”. Sinora la squadra è andata sempre a punti ed ha risposto sul piano dell’atteggiamento in modo importante. “La squadra ha dimostrato di aver assimilato la capacità di lottare sino alla fine. Anche chi è entrato dalla panchina, si è sempre fatto trovare pronto. Siamo sempre sul pezzo, non era scontato esserlo. E di questo possiamo davvero essere contenti”.



