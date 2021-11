Allarme variante Omicron: Palù (Aifa) smonta tutto

Omicron potrebbe essere meno virulento: ad affermarlo è Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, riferendosi ai primi malati in cui è stata sequenziata la variante del Coronavirus. “Alcuni colleghi mi stanno dicendo che questo soggetti sono in prevalenza paucisintomatici, che non hanno sintomi come la mancanza di olfatto, hanno mal di testa, cefalea e qualche rialzo febbrile, staremo a vedere”, ha aggiunto Palù. “Il Sudafrica ha una copertura vaccinale del 20 per cento, le varianti insorgono dove non ci si vaccina, più c’è copertura vaccinale e meno replica”.



