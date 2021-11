Palermo, allarme bomba in via Libertà: il secondo in pochi giorni

PALERMO – Ennesimo allarme bomba nella città di Palermo. Questa mattina, intorno alle 8.30, è scattato il panico in via Libertà angolo via Siracusa, dove i motociclisti dei carabinieri hanno notato una valigia rossa abbandonata.

L’area è stata circoscritta e l’oggetto, intorno alle 9.30, fatto brillare dagli artificerei e fortunatamente non ci sono state delle conseguenze.

Nei giorni scorsi, sempre a Palermo, nei pressi di via Mario Rapisardi, una traversa di via Libertà, è stata ritrovata una valigia sospetta che è stata fatta brillare dagli artificieri.



