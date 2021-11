Palermo, Buttaro: “Dobbiamo pensare al Monopoli”

“Abbiamo pensato di andare avanti perché ormai la partita era andata e quindi dobbiamo pensare subito sul Monopoli affrontando la partita come si deve. Dobbiamo cercare di non dobbiamo commettere questi errori, lavoreremo durante la settimana. Noi come squadra cerchiamo di affrontare tutte le partite alla stessa maniera, sia in casa che fuori. Magari ci sta che in casa riesca a mettere qualcosa in più che cerchiamo di mettere anche in trasferta. Il nostro obiettivo sono sempre i tre punti, la mentalità che abbiamo è la stessa sia in casa che fuori casa. In campo ci sono anche gli avversari, oggi il Picerno ha fatto la sua partita. Da dentro il campo posso dire che noi abbiamo giocato con le nostre idee, la squadra ha centrato l’obiettivo della gara, poi il risultato può arrivare o meno. Loro sono stati bravi a trovare qeusto gol, dobbiamo lavorare sugli errori, oggi abbiamo provato a ribaltarla”. Alessio Buttaro, difensore del Palermo, ha rilasciato queste dichiarazioni al termine della gara persa contro il Picerno per 1-0.



