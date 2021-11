Palermo, Filippi: “Non mi va più giù questo arbitraggio”

“Il Picerno ha fatto la sua partita, noi abbiamo fatto una gara con lo spirito giusto ma abbiamo fatto tanti errori tecnici che nelle ultime partite avevamo ridotto. Ciò non toglie che la prestazione è stata propositiva. Oggi al netto delle ultime gare devo fare una riflessione sugli arbitraggi che ci sono in più campi. O tutti adottano lo stesso metodo e lo stesso metro, o altrimenti ci saranno delle discordanze non indifferenti. Nulla togliendo al Picerno, ma se dopo 10 minuti Reginaldo commette due falli a gamba tesa e non vengono sanzionati così come De Cristofaro che colpisce la palla di mano, vedere espulso Marconi per un non fallo mi dà fastidio. Oggi qui l’arbitraggio è stata mirato fin dall’inizio, con falli stupidi fischiati in entrambi i casi. Inizia a non andarmi giù questo metro di giudizio diverso da un campo all’altro. La partita è andata come ci aspettavamo, ero sicuro che si sarebbero difesi e poi sarebbero ripartiti. La partita è andata come ci aspettavamo, ero sicuro che il Picerno si è difeso bene. Noi abbiamo sbagliato tanto in passaggi semplici e ci siamo complicati la vita. Siamo stati quasi sempre nella loro metà campo e abbiamo provato spesso l’uno contro uno o il cross, anche se nel primo tempo non mi è paciuta. La squadra come spirito non mi è dispiaciuta, purtroppo abbiamo sbagliato la scelta finale o il cross negli ultimi metri”. Quese le dichiarazioni rilasciate da Giacomo Filippi, tecnico del Palermo, al termine della gara persa 1-0 contro il Picerno. L’allenatore dei rosanero si è sfogato sopratutto in merito alle scelte arbitrali, contestando quelle della gara odierna.

In merito a quanto detto nello spogliatoio dopo il triplice fischio, Filippi ha dichiarato: “Alla squadra ho detto che la strada è quella giusta, la cosa che interessa è il voler giocare sempre per vincere. Poi gli incidenti di percorso ci stanno. Se giochiamo con questa voglia e questa intensità faremo molto bene, bisogna evitare gli errori superficiali che abbiamo fatto oggi ma i ragazzi mi sono piaciuti”.

A conclusione della conferenza stampa post partita, l’allenatore dei rosanero ha spiegato: “La nostra partita era preparata per scardinarli ed entrare nei loro fianchi, cosa che abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Le mezzali dovevano fare un lavoro in mezzo al campo per liberare Valente e Almici. Valente oggi non è stato il solito ma ci può stare. Per me la scelta era quella, è normale che con il passare dei minuti abbiamo cercato a cambiare qualcosa inserendo Silipo e Soleri che ti garantiscono più giocate dentro il campo. Era una mia precisa richiesta far girare la palla da una parte e dall’altra per poi colpirli ai loro fianchi. Se buttiamo palla avanti hanno sempre la meglio loro. Ho visto due o tre palle costruite da Soleri o dallo stesso Brunori, purtroppo ci sono anche gli avversari bravi ad arginare queste giocate”.



