Picerno-Palermo 1-0: inizia la ripresa al “Curcio” LIVE

Il Palermo scende in campo allo stadio “Donato Curcio” per affrontare il Picerno nella sedicesima giornata del girone C di Serie C. La squadra guidata da Giacomo Filippi è alla ricerca dei tre punti per continuare a stare dietro al Bari capolista. Il tecnico dei rosanero conferma il collaudato 3-5-2, con gli interpreti del modulo ormai ben definiti.

PRIMO TEMPO

Inizia il match con il primo pallone giocato dai rosanero, che attaccano da sinistra verso destra in maglia bianca; padroni di casa invece in casacca rossoblu. Poche occasioni dopo 10 minuti di gioco, entrambe le compagini si studiano con i rosanero che cominciano ad alzare i ritmi. Al 21′ la prima vera occasione per il Palermo: Odjer dal limite dell’area di rigore crossa verso il centro e trova Fella che prova la sforbiciata con un ottimo gesto atletico ma senza imprimere potenza al pallone. Al 24′ arriva il lampo dei padroni di casa: sfera in verticale per i rossoblu che viene conquistata da Reginaldo; il numero 19 dei lucani sfrutta il fisico per inserirsi in area di rigore e, nonostante la marcatura di Marconi, riesce a calciare in diagonale battendo Pelagotti! Picerno in vantaggio al Curcio.

Al 32′ si accende una mischia a centrocampo, Reginaldo e De Rose non si scambiano parole di affetto e il match si ferma per qualche istante. I rosanero sembrano nervosi dopo aver subito il gol del vantaggio da parte del Picerno. Lucani ancora pericolosi in contropiede negli ultimi minuti di gioco, con il Palermo distratto nel perdere la sfera e lento nel chiudere in fase difensiva. I rosanero poco dopo cercano di reagire e provano a dare una scossa al match con pressing asfissiante ai danni degli avversari e azioni costruite con più lucidità. Odjer al 43′ colpisce la sfera di testa tutto solo in area di rigore su cross di Valente, il pallone però finsice alto. Al 45′ l’arbitro fischia due volte senza concedere extra time, Picerno in vantaggio 1-0 con Reginaldo al termine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Squadre di nuovo sul terreno di gioco, nella ripresa battono i padroni di casa. Comincia il secondo tempo di Picerno-Palermo. Minuto 50, Dall’Oglio cerca in area Fella che viene anticipato da un difensore avversario nel colpo di testa. Sul corner successivo è lo stesso Dall’Oglio a sfiorare il gol con un altro colpo di testa. Primi cambi per mister Filippi al 57′: entrano Soleri e Luperini al posto di Fella e Odjer. Dopo due minuti Setola prova a rendersi pericoloso entrando in area di rigore rosanero dalla corsia mancina, il suo cross basso però non viene toccato da nessuno e si spegne sul fondo.

IL TABELLINO

PICERNO: 22 Viscovo, 2 Finizio, 5 Pitarresi, 8 De Cristofaro, 11 Esposito (cap.), 14 Dettori, 17 Gerardi, 18 Garcia Rodriguez, 19 Reginaldo, 28 De Franco, 99 Setola. A disposizione: 1 Albertazzi, 3 Vanacore, 9 Vivacqua, 12 Summa, 13 Alcides Dias, 24 Stasi, 25 Guerra, 29 Terranova, 39 Coratella, 69 Carrà, 75 Viviani, 77 De Marco. Allenatore: Colucci.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 15 Marconi, 33 Perrotta; 29 Almici, 11 Dall’Oglio, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer (dal 57′ Luperini), 30 Valente; 23 Fella (dal 57′ Soleri), 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 17 Luperini, 27 Soleri, 54 Peretti, 77 Doda. Allenatore: Filippi.

Arbitro: Bitonti (Bologna). Assistenti: Bocca (Caserta) – Montagnani (Bolzano). Quarto ufficiale: Pascarella (Nocera Inferiore).

MARCATORI: Reginaldo (24′).

NOTE: Ammoniti: De Cristofaro, Marconi.



