Miss Italia, c’è anche la Sicilia: sfilano 175 ragazze bellissime

Torna il concorso di bellezza dopo un anno di stop, in arrivo a Roma 175 ragazze tra cui 17 siciliane

Riprendono le prefinali nazionali di Miss Italia, dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia. Oggi e domani, in un lussuoso hotel, la patron Patrizia Mirigliani accoglie 175 ragazze provenienti da tutta Italia, nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Il concorso riparte dopo lo stop imposto nel 2020 dalla pandemia: le candidate rappresentano tutto il Paese e sono le vincitrici delle selezioni nelle varie regioni, scelte tra un numero notevole di partecipanti, 12 mila, comunica il concorso. Una giuria di esperti del talento e della bellezza seleziona 20 finaliste per il titolo di Miss Italia e 10 per il titolo di Miss Italia Social.

I social e la giuria

Determinante il contributo dei social: like, visualizzazioni e followers dei profili instagram delle ragazze incidono per il 5% sull’elezione della nuova Miss Italia e per il 50% sull’elezione di Miss Italia Social. La quota restante viene assegnata dalla giuria sulla base di diversi criteri di valutazione quali l’originalità, la social attitude e la personalità.

Nel dettaglio, nella giornata di oggi la giuria incontra le ragazze di Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Domani tocca alle miss provenienti da Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Liguria, Emilia Romagna. Fanno parte della giuria Ilaria Venturini Fendi, le psicologhe Flaminia Bozan e Allegra Cascinari, il regista e sceneggiatore GJ Squarcia, l’attrice Cristiana Vaccaro e l’influencer Giorgia Crivello.

Le siciliane in gara

Per la Sicilia partecipano alle prefinali di Miss Italia Giada Rumè, Miss Sicilia; Giada La Carrubba, Miss Rocchetta Bellezza Sicilia; Claudia Schiavone, Miss Miluna Sicilia; Carlotta La Mela, Miss Be_Much Sicilia; Naomi Moschitta, Miss Cinema Sicilia; Roberta Leonardi, Miss Sorriso Sicilia; Ludovica Cutuli, Miss Eleganza Sicilia; Arianna De Bartolo, Miss Sport Sicilia; Chiara Di Bella, Miss Barocco Siciliano; Letizia Lombardo, Miss Palermo; Giorgia Teniglia, Miss Isola Del Sole; Siria Biondo, Miss Dei Due Mari; Alice Cosentino, Miss Parco Dell’Etna; Alessia Nolla, Miss Monti Iblei; Elisa Leonardi, Miss Riviera Dei Ciclopi; Angela Pinto, Miss Costiera Jonica; Paola Gambina, Miss Monti Erei.