CINISI (PALERMO) – Le piogge degli ultimi giorni cadute sia a Palermo, che in provincia, hanno creato numerosi disagi.

I maggiori si sono registrati a Cinisi, dove tre famiglie sono state costrette ad evacuare le abitazioni che si trovano in via Casimiro Abbate a causa dei massi caduti dal costone roccioso di Monte Pecoraro (CLICCA QUI PER LEGGERE)

In le foto delle operazioni di rimozione del masso.