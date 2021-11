Covid, quasi sei milioni di terze dosi iniettate in Italia

L’Italia continua la corsa verso la campagna di immunizzazione. Da alcune settimane le terze dosi possono essere iniettate e in molti non hanno atteso per riceverla.

Dai dati che fornisce il Governo si evince che sono quasi sei milioni gli italiani che hanno già ricevuto questa terza dose. Si conferma anche negli ultimi giorni il trend in ascesa ed ad oggi sono 5.928.784 le persone che hanno ricevuto la dose booster pari al 10,01% della popolazione.

Ieri sono stati 126.293 i sieri inoculati rispetto ai 57.822 di quindici giorni fa pari ad un incremento del 54%. Domenica 21 novembre le terze dosi sono state 62.310 e in questo caso l’aumento è circa del 51%. La scorsa settimana il picco di somministrazioni di booster si è registrato venerdì con 295.768 iniezioni effettuate.



