Daria Biancardi torna a Palermo con il tributo ad Aretha Franklin

PALERMO – Daria Biancardi ha incantato la Danimarca con il suo tributo ad Aretha Franklin, regina mondiale del soul: la cantante palermitana è stata ospite in una delle kermesse di musica Blues e Soul più attese dell’anno, il Blues Heaven festival, che si svolge a Frederikshavn da 15 anni e che nelle scorse edizioni ha vantato la presenza di artisti prestigiosi, come Bobby Rush e Buddy Gay.

Il 12 dicembre 2021 alle ore 21:00, la voce nera, graffiante, di Daria Biancardi tornerà a riecheggiare nella sua Palermo. Respect, the woman, the Queen, the Soul of Aretha Franklin, sarà di scena al Teatro Al Massimo.

La tappa di Palermo fa parte di un tour che la cantante palermitana sta facendo in giro per l’Europa e che ripercorre i sessant’anni di una straordinaria carriera artistica, in cui Aretha Franklin è stata assoluta protagonista della scena musicale, ma anche della cultura, del costume degli Afroamericani, e sempre in prima linea in difesa dei diritti civili e nella lotta per l’emancipazione femminile. Un viaggio introspettivo, in cui Daria Biancardi ripercorre, intervallando racconto e canto, il suo percorso artistico, che è stato fortemente

ispirato dalla vita e dalle opere di Aretha. Nel tour, la cantante palermitana la racconterà attraverso i suoi occhi, attraverso la sua voce e attraverso le conoscenze. Un interesse, quello per la cantante americana, che ha radici lontane. In tantissimi spettacoli, anche precedenti alla scomparsa della Regina del Soul, Daria aveva raccontato la sua storia musicale, ma anche ciò che rappresenta e che ha rappresentato la Franklin per i diritti delle donne afroamericane. Il tour proseguirà in altre città italiane e non solo.

E’ un’organizzazione Gianfaby production e SiciliArte Opera Management con la direzione artistica di Nuccio Anselmo. Per info e biglietti chiama il 339 5299932 o su Vivaticket.com.



