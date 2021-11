La Chiesa catanese piange la scomparsa di Don Alfio Salemi

CATANIA. Sacerdote che è stato missionario, docente ma forse soprattutto punto di riferimento della parrocchia San Luigi Gonzaga di Catania.

In quella chiesa di Viale Mario Rapisardi c’era arrivato nel 1969: e da lì in poi quell’edificio divenne il simbolo dell’accoglienza e di fervente attività. E buona parte del merito su proprio di Don Alfio Salemi, scomparso nelle scorse ore in punta di piedi quasi, a differenza del suo travolgente carisma, a non volere recar alcun fastidio.

“I funerali del compianto padre Salemi – scrivono sulla Pagina Facebook della parrocchia – saranno celebrati mercoledì 1 dicembre alle ore 16:00. Potranno essere seguiti in Chiesa in modo contingentato e nel salone teatrale tramite videoproiezione. Sarà anche possibile seguire l’evento in streaming da casa tramite la pagina Facebook della parrocchia”.



