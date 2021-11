Festa Sant’Agata, Marano: “Massima prudenza”

Il componente emerito del Comitato: "Non dividiamo la città in fazioni, lasciamo lavorare le autorità"

CATANIA – “Ritengo inevitabile la decisione dei Vescovi siciliani in merito alla proroga della sospensione delle processioni. Un fatto che tocca tutti i catanesi perché non potremo vivere i momenti più intensi in strada con la nostra Agata. Ma occorre lasciare lavorare serenamente le autorità catanesi, religiose e istituzionali, costrette a prendere decisioni difficili”: lo afferma Francesco Marano, componente emerito del Comitato della Festa di Sant’Agata.

“Non dividere la città”

“Le indicazioni delle autorità sanitarie – prosegue Marano – e l’andamento della pandemia con le nuove variabili (l’ultima di questi giorni) sono fattori che impongono assoluta attenzione. C’è un tentativo, francamente sbagliato e pericoloso, di estremizzare le posizioni e dividere la città tra chi vuole a tutti i costi lo svolgimento delle processioni e chi invece consiglia prudenza. Tutti i catanesi, senza distinzioni, amano Sant’Agata e la Festa. Ma amare la nostra Patrona significa anche non mettere a repentaglio la salute dei catanesi. Ricordiamo che, durante la Festa del 2020 svoltasi in maniera regolare, la città è passata fortunatamente indenne all’avvio della pandemia e del Covid, che in Nord Italia già circolava nel febbraio di quell’anno senza che se ne sapesse nulla”.

“Tutti noi – prosegue Marano – vogliamo la Festa fruibile a più persone possibile e negli anni scorsi io per primo, da Presidente del Comitato, ho lavorato per ampliare, quando possibile, il numero chiuso in Cattedrale o nelle varie piazze, affinché la marea di devoti potesse vivere le emozioni agatine al meglio. Se ci saranno le condizioni per un’esposizione del Busto e delle Reliquie in totale sicurezza, sanitaria e di ordine pubblico, non solo in Cattedrale ma anche all’esterno, si potranno valutare varie soluzioni. Ma non sono scelte che si possono prendere a cuor leggero, ci sarà tempo per analizzare la situazione senza forzature. D’altronde nel corso dei secoli la Festa in alcuni anni è stata annullata ed è poi tornata in tutto il suo splendore. E anche se con tristezza e senza processioni riusciremo a vivere al massimo la nostra devozione”.

“Tante iniziative collaterali”

“Una proposta, però, – conclude il componente emerito del Comitato – mi sento di farla: oltre alla devozione personale che potrà sempre essere manifestata, ci sono tante iniziative collaterali, a partire da quelle culturali e sociali, o al grande progetto Unesco, che compatibilmente con le restrizioni Covid possono essere riproposte da chiunque, anche in un’edizione incompleta. Io, per esempio, sono appena stato invitato ad un convegno sulla nostra Patrona organizzato per fine gennaio dai giornalisti dell’UCSI. Le processioni sono ovviamente insostituibili ma si può vivere la Festa in tanti modi.

W Sant’Agata!”



