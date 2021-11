Mascalucia, violenza contro le donne: educare i bambini

MASCALUCIA (CT) – Violenza contro le donne, quando l’esempio arriva dai più piccoli.

Nello spazio esterno antistante la struttura, i Trillini, così vengono chiamati i bambini della scuola di infanzia Trilly di Mascalucia, hanno manifestato contro la violenza sulle donne, tutti in simboliche maglie rosse, hanno esposto i loro lavoretti,impresso le manine dipinte nelle magliette di alcune mamme presenti.

I bambini hanno donato una rosa alle bambine, recitato poesie e Intonato canti. Momento finale con lancio dei palloncini rossi. La scenografia è stata curata dalle insegnanti con diversi angoli simbolici panchina e scarpe rosse, coinvolgere i bambini fin dalla più tenera età, veicolando messaggi positivi con le dovute chiavi di lettura, per far crescere la comunità ed educare a volori di rispetto e uguaglianza..ancora una volta no alla violenza sulle donne e alla discriminazione di genere.



