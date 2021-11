Open day, domani screening oncologici e vaccinazioni a Terrasini

TERRASINI (PALERMO) – Il “viaggio della prevenzione” dell’Asp di Palermo farà tappa domani, martedì 30 novembre, a Terrasini, ottavo appuntamento di un fitto calendario che ha, già, visto, gli operatori dell’Azienda sanitaria impegnati a Bolognetta, Isola delle Femmine, Ustica, Lampedusa, Cerda, Partinico e Castronovo di Sicilia.

Sono state, finora, 1494 le prestazioni erogate a bordo dei camper, di cui 348 mammografie, 60 Pap Test e 229 HPV Test (screening del cervicocarcinoma) e 270 i Sof Test distribuiti (screening del tumore del colon retto), mentre 478 le vaccinazioni anticovid (di cui 60 prime dosi) e 109 quelle antinfluenzali.

Domani a Terrasini, dalle 9 alle 16, in Piazza Borsellino e Falcone, l’Asp di Palermo, garantirà la medesima “offerta” sanitaria: a bordo dei camper dedicati verranno effettuati senza prenotazione, con accesso diretto e gratuitamente lo screening mammografico (rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni); screening del tumore del collo dell’utero (Pap Test o HPV Test per donne di età compresa tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto delle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (50 – 69 anni di età).

Presenti anche gli operatori delle vaccinazioni per somministrare (senza necessità di prenotazione da parte degli utenti) il siero anticovid (prima, seconda o terza dose) o quello antinfluenzale (over 65 e soggetti fragili).

L’Asp allestirà anche una postazione con operatori amministrativi ed informatici per venire incontro ad ogni esigenza dell’utenza. L’Open Day Itinerante a Terrasini è organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI