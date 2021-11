PALERMO – Guasto a Palermo alla condotta idrica in via Notarbartolo, all’altezza della sede della Corte dei conti. Sospesa l’erogazione nella zona e anche in via Libertà e nell’area del Politeama. Gli operai stanno intervenendo e la normale erogazione riprenderà a chiusura dei lavori.



