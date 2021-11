Palermo, vertice tra Sinistra e M5S: prove di intesa sui programmi

PALERMO – “Un incontro cordiale e interlocutorio”. I protagonisti della riunione tra Sinistra Comune e Movimento Cinquestelle non si sbottonano più di tanto in attesa di un comunicato congiunto che alla fine arriva e suggella il clima d’intesa.

“Le forze impegnate nella costruzione di un progetto civico, della sinistra e degli ecologisti e i rappresentanti del Movimento 5 stelle si sono incontrate, oggi, per cominciare a ragione su spazi e percorsi comuni in vista dell’appuntamento elettorale della prossima primavera a Palermo”, si legge.

“E’ emersa con chiarezza la necessità di giungere, in tempi brevi, ad un momento collettivo con le forze politiche e civiche interessate ad un progetto vincente per la nostra città che sappia guardare al futuro facendo tesoro degli errori e delle conquiste di questi anni”, continua la nota.

I temi programmatici- come è emerso nell’incontro odierno- rappresentano il miglior terreno su cui costruire un processo di aggregazione vincente e credibile”. Insomma, un’intesa possibile da costruire attorno ai temi che uniscono mettendo da parte le divisioni sulla gestione Orlando e che per alcune anime dei Cinquestelle sono come una miccia pronta ad accendersi al primo passo falso.

L’incontro di oggi segna un passo importante in attesa di un tavolo regionale che coinvolga tutte e tre le forze della coalizione. Finora infatti tutti i vertici sono stati bilateri. Quello che si terrà domani a Palermo non fa eccezione: il secondo incontro tra dem e pentastellati. La parola d’ordine rimane “sintesi”.



