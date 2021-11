Pensioni, aumenti da gennaio 2022: tutti i particolari

ROMA – Dal 1° gennaio 2022 scattano gli adeguamenti delle pensioni all’inflazione. Dovrebbe infatti tornare in vigore il meccanismo che garantisce la rivalutazione degli assegni all’inflazione sulla base dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per la fascia con indice di perequazione al 90% la rivalutazione effettiva sarà dell’1,5% circa, mentre per chi ha una pensione superiore ai 2577,90 euro il coefficiente scenderà all’1,275%.

Per una pensione di 1.000 euro lordi, infatti, la rivalutazione sarà pari a 13,09 euro netti. Con 1.500 euro di pensione l’importo salirà invece a 18,62 euro netti e diventerà di 25,9 euro per chi ha un trattamento di 2.500 euro.

Nel 2022 cambieranno anche i requisiti per l’uscita anticipata dal lavoro. Sembra ormai scontata l’approvazione di Quota 102 che prevede la possibilità di andare in pensione con almeno 64 anni d’età e 38 di contribuzione. Le principali modifiche per il 2022 riguarderanno un ulteriore allargamento alle donne e a nuove mansioni gravose del perimetro dell’Anticipo pensionistico sociale (Ape sociale) e di quello per le uscite anticipate dei dipendenti delle Pmi, che al momento è limitato a quelle in crisi.



