Randazzo, l’assessore Freddy Pillera aderisce a #diventeràbellissima

RANDAZZO. Una novità degli ultimi giorni, nell’agone della politica randazzese. E si tratta di una notizia non di poco conto, in considerazione del fatto che un campione di preferenze dell’ultima tornata amministrativa come l’attuale consigliere-assessore Freddy Pillera, ha ufficializzato il suo ingresso nel movimento di #diventeràbellissima.

A Randazzo la figura istituzionale di Pillera va a far squadra con altri esponenti del movimento del Presidente della Regione: il vice-sindaco e consigliere Giuseppe Gullotta, i consiglieri Chiara Petrina e Marco Crimi.

“Sono felice di far parte di questa bella famiglia – spiega Freddy Pillera -. Al centro di tutto c’è l’interesse esclusivo per la nostra comunità e con questa squadra composta da belle persone non potremo che fare ancora meglio”.

“Il nostro Movimento cresce ed accogliere Freddy Pillera all’interno del nostro gruppo per me è un enorme piacere. Cresce il Movimento ma crescono anche i territori per i quali dobbiamo mettere tutto noi stessi per affrontare con competenza i tanti problemi della gente”, spiega il commissario provinciale Giuseppe Zitelli.



