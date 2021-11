Allerta arancione per il maltempo oggi in Calabria e Campania; gialla in altre sette regioni d’Italia: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria. Temporali e venti forti al Centro-Sud. Attese forti mareggiate. Nevicate al di sopra dei 700-900 metri sulle regioni del Centro. Capri isolata. Sgomberata una famiglia nell’Agrigentino



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI