Chiedono certezza per il loro futuro lavorativo e chiarezza in caso di passaggio di proprietà

PALERMO – Mattina di mobilitazione per i lavoratori Tim, per la tutela occupazionale e per lo sviluppo della rete di nuova generazione.

A Palermo i lavoratori si sono radunati davanti la Prefettura di via Cavour chiedendo certezze per il loro futuro in caso di passaggio di proprietà. Le sigle sindacali di SLC CGIL – FISTel CISL – UILCOM UIL, hanno anche chiesto di incontrare il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI