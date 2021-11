Avimecc Volley Modica, terza sconfitta in campionato

MODICA – Arriva la terza sconfitta per l’Avimecc Volley Modica, tutte esterne, questa volta per mano della Leo Shoes Casarano. Una gara tirata e combattuta che non rispecchia il risultato finale di 3-1 per i padroni di casa. Testa subito alla prossima, al Palarizza, contro la Shedirpharma Massa Lubrense, Domenica 5 Dicembre alle 16:00.

La gara inizia con un primo set che vede un sostanziale equilibrio ricco di emozioni, Modica è costretta ad inseguire da un 8-7 fino al 16-14, l’equilibrio dato dagli attacchi di Martinez e Paoletti si spinge oltre il 24-24 fino ad un finale roboante di 30-32 che vede gli ospiti portare a casa il bottino finale dopo una lunga lotta.

Il secondo set vede la formazione di casa puntare sin da subito al pareggio dei conti e con decisione sfrutta la giornata di Petras. Casarano attacca in modo deciso e spacca il muro dell’equilibrio durato fino al 16-14, con il punteggio che vede Chillemi e compagni mollare al 25-19.

La dimostrazione di un match equilibrato arriva anche nel terzo set, 1-1 il computo dei set, 8-7 quello in campo inizialmente, con Lončar e Garofolo che tengono botta alle iniziative di Baldari. L’equilibrio resta tale fino al 21-20 che porta nuovamente ai vantaggi sul 24 pari. A fine set è la formazione casalinga ad esultare con il risultato di 26-24.

Il quarto ed ultimo set vede Modica ormai mollare la presa con un inizio mostre di 8-3. Sono Saragò, Alfieri e Raso a provarci per i modicani, con la voglia di restare aggrappati al risultato. Il punteggio, tuttavia, resta a favore degli uomini di casa fino al 16-12, con il finale che vede esultare i ragazzi di casa al 25-20.

Modica che adesso si trova al quinto posto in classifica, in una bagarre di testa che li vede ad un solo punto dal secondo posto perso. Casarano, dal canto suo, sale a 13 punti con una gara da recuperare. Uno dei campionati più belli delle ultime stagioni entra nel vivo e nessuno si sente escluso dalla corsa alla gloria.

Leo Shoes Casarano 3

Avimecc Volley Modica 1

Set: 30-32, 25-19, 26-24, 25-20

Leo Shoes Casarano: D’Amato, Petras 23, Peluso 7, Meleddu, Ciardo 5, Stefano, Scaffidi, Torsello 8, Baldari 16, Pierri (L1), Ribecca, Urso (L2), De Micheli, Paoletti 27. Allenatore: Licchelli Fabrizio.

Avimecc Volley Modica: Alfieri 6, Raso 5, Martinez 26, Caleca, Turlà, Chillemi 15, Nastasi (L1), Gavazzi, Aiello (L2), Firrincieli, Lončar 10, Garofolo 11, Saragò 3. Allenatore: Giancarlo D’Amico.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI