Caro bollette, l’annuncio di Draghi: in arrivo nuovi aiuti ai più deboli

ROMA – Contro il caro bollette, il premier Draghi annuncia un nuovo intervento per le fasce più deboli dopo quelli di giugno (1,2 miliardi di euro) e di settembre (oltre 3 miliardi). “Interveniamo nella Legge di Bilancio e siamo pronti a

continuare a farlo’, ha affermato all’evento Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile. Impegno anche per la sfida della transizione ecologica: ‘Dobbiamo essere aperti a tutto, immaginare quel che è oggi impossibile diventi possibile domani: non ci sono confini alle nostre capacità di affrontare questa sfida che è esistenziale, ma dobbiamo continuare a lavorare insieme”.



