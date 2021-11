Carovana Sport Paralimpico siciliano: venerdì giornata conclusiva

PALERMO – Si concluderà il 3 dicembre al Cus Palermo la Carovana dello Sport Paralimpico siciliano 2021. La manifestazione coincide, anche quest’anno, con la ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, istituita nel 1992 dall’ONU.

Ne promuove i valori e individua come impegno primario il superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali, con il consueto slogan: “Un giorno all’anno tutto l’anno”. Il Cus Palermo apre le porte del Centro Universitario Sportivo (Via Altofonte, 80), nel quale saranno predisposte aree specifiche per ogni disciplina presente nel palinsesto. Massima la disponibilità fornita dal presidente, Giovanni Randisi e tutta la famiglia cussina. La Piscina, la pista di Atletica, i campi esterni di Calcio a 5 e Tennis, il PalaCus faranno da cornice ad una giornata ricca di spunti importanti, sia morali che tecnici.

Le discipline protagoniste della giornata del 3 dicembre saranno: Atletica Leggera, Badminton, Basket, Calcio a 5, Nuoto, Pesistica, Scherma, Sitting Volley, Tennis Tavolo, Tennis Wheelchair, Vela con simulatore.

Nel corso della mattinata sono previste anche le presenze, oltre che del presidente Cip Sicilia Salvatore Mussoni, e del delegato CIP Palermo Stefano Saitta, dell’assessore Regionale allo Sport e Turismo Manlio Messina, del nuovo rettore Massimo Midiri, del sindaco della Città metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, dell’assessore allo Sport del Comune di Palermo Paolo Petralia Camassa, del professore Antonio Palma Direttore Scuola regionale dello sport e del professore Giovanni Caramazza, referente scuola provveditorato degli studi.

Questa giornata pone ancora una volta il Cus Palermo quale punto di riferimento per lo sport Paralimpico del territorio. Sia in occasione di manifestazioni, che in qualità di sede scelta da importanti atleti azzurri, come accaduto nei mesi scorsi in vista delle Paralimpiadi di Tokyo (vedi Martina Caironi, argento nei 100 e nel Lungo). Spedizione da record per i colori azzurri, con 69 medaglie conquistate.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI