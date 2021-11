Cartelle esattoriali, nuova scadenza per rottamazione e saldo e stralcio

Approvato un emendamento al dl fiscale per estendere da 150 a 180 giorni i versamenti

Più tempo per il pagamento delle cartelle sospese durante l’emergenza Covid-19 che l’Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare a settembre ai contribuenti. È stato approvato un emendamento al dl fiscale per estendere da 150 a 180 giorni, vale a dire sei mesi, i versamenti. Lo confermano fonti parlamentari in una pausa dei lavori della commissione Finanze che sta esaminando il provvedimento.



