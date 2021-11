Raccolta dei rifiuti per i positivi al Covid: servizio prorogato

Dopo la scadenza del contratto è stato prorogato il servizio di raccolta dei rifiuti dei positivi al Covid nel Palermitano. Ad annunciarlo è la Ugri – Servizi per l’Ambiente che comunica: “Il servizio di ritiro dei relativi rifiuti speciali a rischio infettivo verrà svolto in proroga a partire da domani 1 dicembre, su disposizione dell’Asp di Palermo per un tempo determinato e riguarderà, esclusivamente, i soggetti risultati positivi al tampone molecolare presi in carico dalla stessa.

Solo dopo segnalazione dell’ Asp di Palermo e del Dipartimento di Prevenzione interverremo.”



