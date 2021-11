Contratto scaduto, stop alla raccolta rifiuti dei positivi nel Palermitano

PALERMO – “La Ugri- Servizi per l’Ambiente comunica, agli utenti positivi al Covid-19 della città Metropolitana di Palermo, che il servizio di ritiro dei relativi rifiuti speciali a rischio infettivo non verrà più svolto dalla nostra azienda, per fine mandato, a far data dal primo di dicembre. Pertanto, chiediamo agli utenti di rivolgersi non più ai nostri uffici ma alle istituzioni competenti per essere ragguagliati”. Lo si legge in una nota dell’azienda



