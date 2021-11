Coppa Italia, Lanza stende Alcamo: Palermo C5 vola ai quarti

Dopo i 3 punti conquistati in campionato nel derby contro gli Eightyniners ecco un altro successo casalingo

PALERMO – Seconda vittoria consecutiva del Palermo Calcio A5 tra le mura amiche del “Tocha Stadium”. Dopo i 3 punti conquistati in campionato nel derby contro gli Eightyniners ecco un altro successo casalingo, questa volta contro lo Sporting Alcamo, che porta in dote il passaggio del turno in Coppa Italia.

Un 3-1 che non ammette repliche grazie alla superlativa prestazione di Roberto Lanza, autentico mattatore del match come testimonia la sua incredibile tripletta.



PRIMO TEMPO:

Il folletto rosanero sblocca la gara al quarto d’ora, dopo una bellissima azione individuale, perforando la porta difesa dall’estremodifensore alcamese Perdichizzi.

Il Palermo C5 mette subito le cose in chiaro legittimando la propria supremazia tecnica: la compagine rosanero, infatti, domina letteralmente la prima frazione di gioco sotto il profilo del palleggio e dell’intensità.

Lo Sporting Alcamo sembra un lontano parente di quello visto in campionato e così si va all’intervallo di metà gara sull’1-0 per i padroni di casa.

SECONDO TEMPO:

Nella ripresa gli ospiti tentano di pareggiare i conti sfruttando la presenza dei quattro “over” in campo; dall’altra parte della barricata, invece, il tecnico Zapparata non si scompone optando per una rotazione oculata del suo roster.

All’improvviso c’è il lampo che porta al 2-0, ancora di Lanza, abile a spingere in rete dopo un ottimo spunto di capitan Marretta.

Palermo Calcio A5 messo benissimo in campo, l’Alcamo spinge ma concede a Lanza il tiro libero: trasformazione esemplare che regala all’estroso numero 11 rosanero la rete del 3-0 nonché la sua personale tripletta. Nel finale arriva il gol della bandiera di Adamo ma è ormai troppo tardi per lo Sporting Alcamo.



Palermo qualificato per il secondo anno di fila alla fase a eliminazione diretta di Coppa Italia. Sabato 4 dicembre, sul campo del Marsala Futsal, si giocherà l’andata dei quarti. Ritorno previsto a Palermo il 9 gennaio 2022.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI