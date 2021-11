I vigili del fuoco e sommozzatori sono dovuti intervenire per salvare il conducente

CASTELDACCIA (PALERMO) – Esonda il torrente Milicia, nel Palermitano come la notte del 3 novembre del 2018 quando nove persone morirono intrappolate in una villetta a Casteldaccia.

Questa mattina i vigili del fuoco nel nucleo sommozzatori sono dovuti intervenire per soccorrere un uomo rimasto intrappolato in un fuoristrada. Le squadre di soccorso con i gommoni sono riusciti a raggiungere l’automobilista e metterlo in salvo. Poi hanno recuperato anche il mezzo.



