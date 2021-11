Fedriga: “Chiesto al Governo maggiori controlli al confine”

“Dobbiamo operare su molti fronti per garantire la sicurezza in una situazione ben diversa rispetto allo scorso anno“

“Abbiamo chiesto al Governo di fare controlli al confine sul Green pass. Mi hanno detto che stanno facendo una valutazione. Una soluzione fattibile è quella applicata dall’Austria con controlli a campione per verificare che chi varca il confine possieda il certificato, senza limitare la circolazione ma per controllare la sicurezza sanitaria”. Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste.

“Dobbiamo operare su molti fronti per garantire la sicurezza – ha precisato Fedriga – in una situazione ben diversa rispetto allo scorso anno, quando erano chiuse le attività. Se le frontiere non vengono controllate ed entrano non vaccinati o contagiati, la situazione ci preoccupa, quindi abbiamo chiesto al Governo di intervenire. Sul Green pass serve un controllo attento, anche per “garantire le persone che nel nostro Paese stanno rispettando le regole e si stanno difendendo”.



