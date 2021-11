Giornalista molestata, Daspo per il tifoso della Fiorentina

FIRENZE – Il questore di Firenze ha emesso un Daspo di 3 anni, senza altre prescrizioni, per tenere lontano da manifestazioni sportive il tifoso della Fiorentina di 45 anni accusato di aver molestato la giornalista Greta Beccaglia, durante una diretta tv all’esterno dello stadio di Empoli sabato scorso.

Il questore di Firenze, Filippo Santarelli ha emesso lunedì il Daspo, che è entrato in vigore martedì. La misura vieta al 45enne per tre anni di accedere agli stadi. Il tifoso, un ristoratore della provincia di Ancona, è stato individuato con le immagini delle telecamere e la giornalista lo ha querelato per le molestie.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI