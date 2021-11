Nova, il 1 dicembre l’inaugurazione della mostra di Giorgia Vizzini

PALERMO – NOVA ristorante e cocktail bar aperto a fine giugno 2021 in via materassai 72 a Palermo, rinnova la sua vocazione come “nuovo spazio di espressione” in cui, oltre alla sperimentazione ed alla ricerca di nuove formule del bere e del mangiare, che già l’hanno fatto apprezzare in poco tempo dai tantissimi palermitani e turisti, si vuole dare spazio all’arte della fotografia.

Ecco infatti la seconda mostra in allestimento che vedrà il suo opening il 01 dicembre 2021 alle ore 19.

E’ una “mostra speciale” che abbiamo voluto definire emofotografica, l’autrice è Giorgia Vizzini, fotografa per necessità, fotografa per passione, fotografa per restituire in immagini appunto le proprie emozioni.

Dal breve concept a seguire scritto da Giorgia stessa si comprende quanto queste foto siano speciali e necessarie, quanto l’arte della fotografia sappia essere liberatoria, consolatoria, ma anche fonte di forza e salvezza.

“…E’ successo un anno fa. Me ne sono accorta sfilando una maglietta. Non mi sono preoccupata, non lo faccio mai prima del dovuto. Quando ci sei dentro non riesci a chiamarlo Cancro. Anche i dottori, anche loro non lo chiamano mai Cancro, usano la K quando devono parlarne. K di grado3“.

opening 01.12.2021 ore 18,30 presso NOVA via materassai 72, Palermo dal 01/12/21 al 09/01/22 mar-dom h. 19/01 – lun chiuso



