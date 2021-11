Palermo, ex Keller in catene davanti a Palazzo d’Orleans

PALERMO – Protesta di una decina di lavoratori della ex Keller di Carini che, chiedono certezze sul loro futuro occupazionale. Si sono incatenati davanti a Palazzo d’Orleans di Palermo, sede della presidenza della Regione Siciliana.

La protesta a Palazzo d’Orleans

L’Assemblea regionale siciliana ha dato l’ok alla copertura finanziaria per l’attuazione dell’accordo con Anas, che dovrebbe utilizzare i lavoratori per il rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale, ma manca ancora la firma dell’ente sull’intesa. Per questo motivo gli operai sono scesi in piazza: chiedono al governo regionale di andare in pressing su Anas affinché l’intesa sul reimpiego dell’ultima tranche di lavoratori ex Keller si concretizzi



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI