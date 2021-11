Palermo, operai dell’Enel al lavoro: limitata la circolazione in alcune vie

PALERMO – La giornata di oggi, in alcune arterie della città di Palermo, potrebbe vedere alcune limitazioni alla circolazione a causa dei lavori da parte degli operai dell’Enel.

Le strade interessate sono diverse e dislocate in diversi punti della città, in particolare si tratta delle vie: Inserra – via Mulattiera Croce, via G. Falzone, via Dei Quartieri, via Nicolò Candela, via Villagrazia 168/b, via Mario Trapassi e via XXII Maggio.

Enel fa sapere che eseguirà le opere nel minor tempo possibile per cecare di creare il minor disagio possibile alla popolazione.

FOTO DI ARCHIVIO



