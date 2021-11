Palermo, prorogato il contratto tra il Comune e Amg

Salvo il servizio di manutenzione per l'impianto di illuminazione pubblica e semaforico della città

PALERMO – Rinnovato il contratto di Servizio tra il comune di Palermo e la società percepita Amg.

Il contratto, che originariamente scadeva il prossimo 3 dicembre, così come deciso durante Giunta Comunale di questa mattina, è stato prorogato di un anno rinnovabile di un altro, quindi fino al 2023.

“In questo modo – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Maria Prestigiacomo – l’azienda potrà mettersi in regola con il mercato”.

In questo modo è salvo il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici della città di Palermo, ma salvo è anche il servizio di manutenzione per gli impianti termici degli edifici comunali, comprese le scuole, la manutenzione della piscina comunale e di tutti gli impianti sportivi comunali, nonché quelli degli edifici comunali, identica cosa per gli impianti antincendio e di videosorveglianza e la manutenzione straordinaria

Il presidente dell’Amg, società partecipata del Comune, qualche settimana fa, si era detto positivo per la risoluzione di questa querelle, anche grazie alle continue interlocuzioni con l’assessore Prestigiacomo e la soluzione, almeno temporanea e non definitiva, è arrivata.



