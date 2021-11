Tari, Faraone: “Sinistra salottiera Palermo tartassa i poveri” – VIDEO

PALERMO – “C’è una certa sinistra dei salotti che si riempie la bocca parlando di povertà nei salotti e quando governa tartassa gli ultimi, i più fragili, i più poveri. È il caso di una delibera dell’amministrazione Orlando che cancella le agevolazioni sulla Tari alle persone con disabilità, agli anziani con pensioni a basso reddito, alle donne vittime di violenza”. Così il presidente dei senatori di Italia, Davide Faraone in un video pubblicato su Facebook.

“Questo scandaloso regalo di Natale che Orlando ci fa lo dobbiamo rispedire al mittente. Fortunatamente questa giunta è minoranza in consiglio e questa delibera della vergogna verrà bocciata”, aggiunge Faraone. “La delibera della vergogna – continua – è quella sulla Tari ed abolisce d’un sol colpo le agevolazioni per famiglie in difficoltà economiche, quelle numerose, quelle indigenti che sono assistite dal Comune, quelle che hanno persone con disabilità a carico, e poi gli anziani, i pensionati a basso reddito, le giovani coppie, le famiglie che beneficiano del buono casa o dell’integrazione all’affitto, i contribuenti che hanno un minore in affido, gli enti che occupano beni confiscati, i locali a servizio di parrocchie, i commercianti vittime di racket, le donne che hanno subito violenza; le nuove imprese che assumono personale”. “Basta tartassare i palermitani, basta prendersela con i più deboli. Questa delibera va bocciata senza se e senza ma e la bocceremo”, conclude Faraone.



