WhatsApp, in arrivo diverse novità per il 2022

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano senza sosta ad aggiungere funzionalità alla loro app. Il 2022 si avvicina e per il nuovo anno sono attese delle grosse novità che potrebbero cambiare il volto dell’app di messaggistica.

La prima grossa novità è il supporto per i tablet. Con la funzionalità multi-dispositivo, gli sviluppatori hanno posto le basi per poter utilizzare l’app sia sullo smartphone che sul tablet sia Apple che con sistema Android.

Gli sviluppatori studiano la possibilità di eliminare i messaggi inviati in qualsiasi momento. Al momento l’opzione è riservata ai messaggi appena inviati, e dopo un lasso di tempo di poco più di un’ora non si può più esercitare. Gli sviluppatori hanno già sperimentato con la rimozione di questo limite e presto potrebbero rendere renderla pubblica.

Potrebbero anche sparire i gruppi e diventare community. Si tratterebbe di maxi gruppi composti da decine di persone, all’interno dei quali i partecipanti possono organizzarsi in sottogruppi dove discutere tra di loro.

Alta sostanziale novità per il nuovo anno potrebbe essere la possibilità di nascondere a determinati contatti le informazioni legate al proprio profilo. Fino ad oggi la possibilità di non far visualizzare l’ultimo accesso, le spunte blu o la foto profilo erano generiche, ma con l’arrivo del nuovo anno questo potrebbe cambiare ed essere dedicato a determinati numeri presenti in rubrica.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI