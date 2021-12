Affatigato e Micali alla guida della Cisl Poste Palermo-Trapani

PALERMO – Si sono svolti martedì 30 novembre, a Isola delle Femmine, la III Assemblea Congressuale del Coordinamento di Palermo e il III Congresso Federativo Territoriale di Palermo – Trapani.

Confermato come Coordinatore del Territorio di Palermo Maurizio Affatigato che, coadiuvato da Martina Furceri e da Giuseppe Miceli Soletta, quali membri di segreteria, guiderà la SLP di Palermo nei prossimi quattro anni.

Maurizio Affatigato

Contestualmente, è stato confermato come Segretario Territoriale SLP CISL Palermo – Trapani Filippo Micali che, coadiuvato da Vincenza Saladino e Francesco Cannone, quali membri di segreteria, guiderà la SLP di Palermo – Trapani nel prossimo quadriennio.

L’evento ha visto la partecipazione 160 tra delegati e responsabili sindacali eletti nei luoghi di lavoro in rappresentanza di tutte le iscritte e gli iscritti del territorio. Apprezzata la presenza della rappresentanza aziendale di Poste nella persona del Responsabile Risorse Umane Regione Sicilia Michele Deiana.

La segreteria del Slp Cisl Palermo e Trapani

Nel corso del dibattito sono state esaminate le grandi trasformazioni in atto nel settore postale, la sua naturale evoluzione, connessa all’avvento della net-economy e della digitalizzazione del lavoro, e il futuro che attende una delle più importanti aziende di servizi del nostro Paese.

Si è trattato di un Congresso animato da alcune comprensibili preoccupazioni sulle prospettive del lavoro ma anche da molto entusiasmo e partecipazione, per la consapevolezza del ruolo imprescindibile che un sindacato moderno come l’SLP è chiamato a svolgere per la tutela dei diritti dei lavoratori. I Lavori sono stati conclusi dal Segretario Generale SLP CISL Maurizio Campus.



