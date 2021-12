Catania, sala giochi clandestina in un appartamento

CATANIA – Due vani con servizi e slot machine: un 55enne aveva organizzato così la sua abitazione, con sette macchine installate, funzionanti e illegali e una macchinetta per il cambio automatico di monete. L’uomo è stato sanzionato per più di 70 mila euro.

Le indagini e il sequestro

Alla sala giochi sono arrivati gli agenti della Squadra amministrativa della Divisione Polizia amministrativa, insieme alla Squadra mobile, nel corso di servizi mirati a frenare il gioco d’azzardo e le scommesse clandestine. In seguito alle indagini, i poliziotti sono riusciti a entrare in un immobile nel centro di Catania in cui hanno scoperto la sala abusiva ospitata in un appartamento di due vani. All’interno, le sette slot machine illegali.

Tutte le attrezzature sono state sequestrate e, in seguito alla contestazione degli illeciti amministrativi, il 55enne responsabile è stato multato per 71 mila euro.



