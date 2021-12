Covid, Speranza: “Record di vaccini, controlli rafforzati alle frontiere”

ROMA – “La campagna di vaccinazione è fondamentale dati i numeri crescenti. Sono 96 milioni 335 mila dosi somministrate a stamani. I nostri numeri sono molto incoraggianti. 87,44% di prime dosi e 84% per i richiami. Resta vigente la priorità per i fragili. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al question time alla Camera.

Speranza ha poi aggiunto: “I numeri dell’Italia in questo momento sono più bassi rispetto anche ad alcuni paesi Ue confinanti: l’incidenza in Slovenia in 7 giorni ad esempio era di 186 casi e l’Italia sale a 146 casi con dati a stanotte. Abbiamo avuto standard di regole di ingresso elevato per gli arrivi da paesi extra Ue, per molti c’è la quarantena, e per gli altri c’è il Green pass. Credo che le regole ci siano e il governo dovrà muoversi per rinforzare i controlli, non solo negli aeroporti, ma anche in altre modalità di arrivo. Anche nell’area del Friuli Venezia Giulia lavoreremo per rafforzare controlli a campione”.



